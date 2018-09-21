Помер чинний президент В’єтнаму

Він помер у військовому госпіталі в Ханої через "серйозну хворобу, незважаючи на зусилля вітчизняних та іноземних лікарів".

Президент В’єтнаму Чан Дай Куанг помер вранці 21 вересня у віці 61 року.

Про це з посиланням на державні телеканали та радіо повідомляє Reuters.

Чан Дай Куанг був одним із фактичних трьох лідерів країни. Офіційно на чолі В'єтнаму стоять троє осіб: президент, прем’єр-міністр та очільник Комуністичної партії. Повноваження президента переважно були формальними та церемоніальними.

Читайте такожПомер актор з "Секретних матеріалів"

Він помер у військовому госпіталі в Ханої через "серйозну хворобу, незважаючи на зусилля вітчизняних та іноземних лікарів".

Куанг був десятим президентом В’єтнаму. Він обіймав цю посаду від 2016 року. До того він очолював Міністерство громадської безпеки – відомство із широкими повноваженнями, яке здійснювало збір розвідувальних даних, а також запобігало внутрішнім та зовнішнім загрозам партії.