этот материал доступен на русском

Помер чинний президент В’єтнаму

09:12, 21 вересня 2018
Світ
569 0
Президент В’єтнаму Чан Дай Куанг / REUTERS

Про це з посиланням на державні телеканали та радіо повідомляє Reuters.

Чан Дай Куанг був одним із фактичних трьох лідерів країни. Офіційно на чолі В'єтнаму стоять троє осіб: президент, прем’єр-міністр та очільник Комуністичної партії. Повноваження президента переважно були формальними та церемоніальними.

Читайте такожПомер актор з "Секретних матеріалів"

Він помер у військовому госпіталі в Ханої через "серйозну хворобу, незважаючи на зусилля вітчизняних та іноземних лікарів".

Куанг був десятим президентом В’єтнаму. Він обіймав цю посаду від 2016 року. До того він очолював Міністерство громадської безпеки – відомство із широкими повноваженнями, яке здійснювало збір розвідувальних даних, а також запобігало внутрішнім та зовнішнім загрозам партії. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #президент#помер