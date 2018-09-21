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У США невідомі відкрили стрілянину на поминках

09:32, 21 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє газета The Post-Standard. Очевидці інциденту розповіли, що чули від 10 до 15 пострілів. Також вони додали, що стрільбу вели кілька людей.

За даними видання, стрілянина почалася на поминках, на яких зібралися приблизно 50 осіб. У даний момент подробиці інциденту невідомі.

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Теги: #США#стрілянина#постраждалі