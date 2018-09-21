У США невідомі відкрили стрілянину на поминках

Очевидці інциденту розповіли, що чули від 10 до 15 пострілів. Також вони додали, що стрільбу вели кілька людей.

У штаті Нью-Йорк в місті Сиракьюс сталася стрілянина на поминках, під час якої постраждали «до семи осіб», включаючи 10-річну дитину.

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Про це повідомляє газета The Post-Standard. Очевидці інциденту розповіли, що чули від 10 до 15 пострілів. Також вони додали, що стрільбу вели кілька людей.

За даними видання, стрілянина почалася на поминках, на яких зібралися приблизно 50 осіб. У даний момент подробиці інциденту невідомі.