Лукашенко провів масштабну кадрову чистку: призначено нового прем'єра та главу Нацбанку
Кадрові перестановки відбулися і в керівництві кількох великих підприємств.
Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко призначив Андрія Кобякова прем'єр-міністром Білорусі. Крім цього, президент схвалив призначення Павла Каллаура головою правління Національного банку.
Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.
Першим заступником прем'єр-міністра республіки призначений Василь Матюшевский, заступниками - Володимир Семашко і Наталія Кочанова.
Президентську адміністрацію очолить Олександр Косинец.
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Міністром економіки призначено Володимира Зиновського, міністром з податків та зборів - Сергія Наливайка, міністром промисловості - Віталія Вовока, міністром освіти - Михайла Журавкова.
Кадрові перестановки відбулися і в керівництві кількох великих підприємств.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Олександр Лукашенко пообіцяв «розібратися» з керівниками, які не вітають рішення, прийняті для нормалізації ситуації.