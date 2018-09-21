этот материал доступен на русском

Смарагдові спалахи неба: розпочався сезон північного сяйва (відео)

13:38, 21 вересня 2018
Світ
838 0

Також яскрава рожева смуга з’явилася над Йеллоунайфом в Канаді.

Читайте такожНебо над Фінляндією засяяло смарагдовим кольором: у мережі показали унікальні кадри (відео)

Більшість полярних сяйв - зеленого кольору. Однак інколи можливо побачити і рожевий відтінок - це ознака вмісту азоту.

Найчастіше полярні сяйва виникають на піку 11-річного циклу сонячної активності.

Пік їхньої появи припадає на періоди весняного і осіннього рівнодення.

За прогнозами вчених, з таким початком сезон північних сяйв повинен бути вкрай видовищним і насиченим.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #затемнення#північне сяйво#сонце