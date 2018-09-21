Смарагдові спалахи неба: розпочався сезон північного сяйва (відео)

Над полярним колом в Фінляндії засяяло смарагдове небо - північне сяйво.

Спалахи північного сяйва змінюють свій колір від блідо-м'ятного до насиченого малахітового.

Також яскрава рожева смуга з’явилася над Йеллоунайфом в Канаді.

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Більшість полярних сяйв - зеленого кольору. Однак інколи можливо побачити і рожевий відтінок - це ознака вмісту азоту.

Найчастіше полярні сяйва виникають на піку 11-річного циклу сонячної активності.

Пік їхньої появи припадає на періоди весняного і осіннього рівнодення.

За прогнозами вчених, з таким початком сезон північних сяйв повинен бути вкрай видовищним і насиченим.