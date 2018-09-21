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Netflix представив тизер третього сезону «Шибайголови» і назвав дату його виходу (відео)

18:49, 21 вересня 2018
Світ
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Стала відома дата виходу третього сезону "Шибайголови" / Instagram - daredevil

Відповідно анонсу, новий сезон серіалу вийде вже 19 жовтня.

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Перший сезон «Шибайголови» вийшов на Netflix в 2015 році. Серіал оповідає про сліпого борця із злочинністю Метта Мердока – вдень він захищає права мешканців як адвокат, а вночі виходить на вулиці як месник в масці.

«Шибайголова» входить до кінематографічного всесвіту Marvel.

Нагадаємо, студія Marvel займеться виробництвом серіалів, головними героями яких стануть такі другорядні персонажі, як Локі і Червона Відьма.

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Теги: #серіал#герої Marvel