Netflix представив тизер третього сезону «Шибайголови» і назвав дату його виходу (відео)

Відповідно анонсу, новий сезон серіалу вийде вже 19 жовтня.

Стримінговий сервіс Netflix представив тизер третього сезону серіалу «Шибайголова», створеного за мотивами коміксів Marvel.

Відповідно анонсу, новий сезон серіалу вийде вже 19 жовтня.

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Перший сезон «Шибайголови» вийшов на Netflix в 2015 році. Серіал оповідає про сліпого борця із злочинністю Метта Мердока – вдень він захищає права мешканців як адвокат, а вночі виходить на вулиці як месник в масці.

«Шибайголова» входить до кінематографічного всесвіту Marvel.

Нагадаємо, студія Marvel займеться виробництвом серіалів, головними героями яких стануть такі другорядні персонажі, як Локі і Червона Відьма.