У Росії парашутисти впали на електропроводи (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що обидвоє постраждалих отримали електротравми.

22 вересня на пляжі селища Джугба у Краснодарському краї Росії трапилась надзвичайна ситуація. Хлопець та дівчина, катаючись на парашуті, врізались у електродроти. Зараз пара перебуває у реанімації.

Відео моменту моторошного інциденту опублікували у мережі, пише 24 канал.

Російські ЗМІ повідомляють, що обидвоє постраждалих отримали електротравми. Їх доставили в Туапсинську району лікарню № 2 селища Новомихайлівського. Чоловік перебуває у реанімації.

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Причини надзвичайної ситуації на цей момент невідомі. У коментарях під відео люди звинувачують інструктора, який проводив буксирування парашута.

Дивіться відео моменту НС у Краснодарському краї: парашутисти врізалися в електродроти (обережно, відео 18+)