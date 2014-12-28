Російський майор визнав, що направив військових на Донбас за вказівкою згори - ЗМІ

Про це пише Українська правда з посиланням на The Telegraph, розповідаючи історію одного із загиблих на Донбасі російських військових Антона Туманова.

Туманов загинув 13 серпня у Сніжному від "Градів".

"Чому ми не могли дати людям в Україні самим вирішити свої проблеми. Чому, якщо влада надіслала Антона туди, чому вони не можуть це визнати і розповісти, що конкретно з ним сталося", - обурилася матір Туманова.

Офіційно Туманов загинув під час "несення служби" на "позиції тимчасової дислокації військової частини 27777" – частини 18 мотострілкової бригади, яка базується у Чечні.

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В його довідці про смерть, підписаній у Ростові на Дону 18 серпня, вказано, що він помер від "поранення внаслідок вибуху", при цьому про причини поранення вказано, що вона "не встановлено".

Матір Туманова розповіла, що спілкувалася з майором частини у Чечні телефоном. Той підтвердив, що Туманов був вбитий в Україні, але військовий відмовився давати якісь подробиці. За його словами, наказ "був даний згори у вербальній формі".

Як розповідав сам Туманов перед загибеллю, в середині липня він був направлений в Ростовську область на кордоні з Україною "на навчання".

Потім він розповідав своїй дівчині Насті Черновій про те, що він виїжджав в Україну і супроводжував поставки зброї та військової техніки.

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10 серпня він передзвонив мамі і сказав: "Завтра вони надсилають нас у Донецьк. Ми будемо допомагати міліції".

Наступного дня він розповів матері: "Ми здаємо документи та телефони. Вони видали нам по дві гранати і по 150 набоїв кожному".

За кілька годин він написав на своїй сторінці Вконтакте: "Здав телефон. Поїхав в Україну".

За словами товариша Туманова, вони перетнули кордон з Україною 11 і 12 серпня.

"А 13 серпня в обід колона потрапила під обстріл, в якому Антон і загинув. В цей момент ми були в Україні, в Сніжному", - написав матері товариш загиблого.

Крім того, газета наводить слова дівчини Туманова про те, що в телефонних розмовах він заперечував, що був добровольцем.

"Антон не був добровольцем. Він не хотів їхати в Україну воювати і вбивати людей. У ньому не було тої агресії", - сказала вона.