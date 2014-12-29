У Малайзії понад 220 тисяч людей залишили свої домівки через повені

Як повідомляє сьогодні інформаційне агентство БЕРНАМА, найбільш серйозна ситуація зберігається у штаті Келантан, де за останні кілька годин число евакуйованих зросло на 30 тисяч і перевищило 151 тисяч осіб, передає ТАСС.

У сусідньому штаті Паханг більш як 30 тисяч людей залишили свої домівки і розмістилися у тимчасових таборах. Небезпечна ситуація зберігається і в штатах Перак і Тренгану.

Читайте такожЖертвами повені в Малайзії стали 10 людей, понад 200 тис. евакуйованоПовені, які тривають вже майже 2 тижні, спричинені проливними дощами. Незважаючи на те, що ця пора року у країнах Південно-Східної Азії вважає сезоном дощів, інтенсивність опадів у Малайзії, за оцінками експертів, досягла рекордного за багато років рівня.

Уряд Малайзії виділить додатково 500 млн рингіт (близько 143 млн дол.) постраждалим від сильних повеней. Раніше Міністерство фінансів схвалило виділення 50 млн рингіт (близько 14 млн дол.) для надання допомоги, а також на придбання потрібного обладнання, продуктів харчування і предметів першої необхідності.