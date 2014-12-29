У Малайзії понад 220 тисяч людей залишили свої домівки через повені
Через сильні повені на півночі і сході Малайзії понад 220 тисяч людей залишили свої домівки.
Як повідомляє сьогодні інформаційне агентство БЕРНАМА, найбільш серйозна ситуація зберігається у штаті Келантан, де за останні кілька годин число евакуйованих зросло на 30 тисяч і перевищило 151 тисяч осіб, передає ТАСС.
У сусідньому штаті Паханг більш як 30 тисяч людей залишили свої домівки і розмістилися у тимчасових таборах. Небезпечна ситуація зберігається і в штатах Перак і Тренгану.
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