У мережі з'явився проморолик нового фільму "Джокер" (відео)
18:31, 24 вересня 2018Світ
517 0
У ролику показаний актор Хоакін Фенікс, виконуючий головну роль у стрічці. Він знятий у клоунському гримі.
У ролику показаний актор Хоакін Фенікс / скріншот
Режисер Тодд Філліпс опублікував на своїй Instagram-сторінці проморолик до нового фільму Джокер.
Читайте такожУ трейлері про "Трансформерів" з 80-х показали нового Оптимуса Прайма (відео)
У ролику показаний актор Хоакін Фенікс, виконуючий головну роль у стрічці. Він знятий у клоунському гримі.
Фільм є спін-оффом і присвячений персонажу Артуру Флеку і його першим крокам у світі злочинності. Пізніше він добре ввійде в цю роль і перетвориться в божевільного і жорстокого клоуна.
Прем'єра фільму відбудеться в жовтні майбутнього року. У ролях у ньому також знімаються Роберт Де Ніро, Зазі Бітч і Марк Марон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter