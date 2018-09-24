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У мережі з'явився проморолик нового фільму "Джокер" (відео)

18:31, 24 вересня 2018
Світ
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У ролику показаний актор Хоакін Фенікс / скріншот

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У ролику показаний актор Хоакін Фенікс, виконуючий головну роль у стрічці. Він знятий у клоунському гримі.

Фільм є спін-оффом і присвячений персонажу Артуру Флеку і його першим крокам у світі злочинності. Пізніше він добре ввійде в цю роль і перетвориться в божевільного і жорстокого клоуна.

Прем'єра фільму відбудеться в жовтні майбутнього року. У ролях у ньому також знімаються Роберт Де Ніро, Зазі Бітч і Марк Марон.

Camera test (w/ sound). Joker.

A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on

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Теги: #трейлер#Джокер Джаред Лето фільм