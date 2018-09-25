Трамп і Макрон охолонули один до одного - ЗМІ

Макрон змінив ставлення до Трампа.

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон відмовилися від дружніх обіймів і люб'язностей.

У понеділок, 24 вересня, президенти зустрілися в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це пише Associated Press.

Після чергового рукостискання лідери країн відразу перейшли до справи, обговоривши питання ядерної угоди з Іраном, Сирією та торгівлю між США і Євросоюзом.

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Незважаючи на невелике похолодання у відносинах Трампа і Макрона, вони як і раніше налаштовані дружелюбно, підкреслює агентство. Однак «броманс» (тісні дружні стосунки чоловіків), про який раніше часто писали ЗМІ, між ними міг зійти нанівець.

Associated Press ще місяцем раніше відзначало, що Макрон змінив ставлення до Трампа. Зокрема, це відбилося у його промові, в якій він звернув особливу увагу на першочерговість інтересів Євросоюзу.