Business Insider: У США розвінчали вихваляння Росії про здатність Су-35 побити F-22

Американські військові і експерти пояснили, чому російським літакам краще не провокувати стелс-винищувачі США.

Все почалося з того, що на неофіційній сторінці нібито відставного російського пілота Су-35 в Instagram з’явилося фото американського винищувача F-22 у небі над Сирією, яке повинно було довести, що російський літак може виявити і перевершити американського суперника.

Воно було схоже на зображення з радару системи інфрачервоного пошуку і виявлення, яка встановлена на носовій частині Су-35 і шукає тепло інших бойових машин у небі неподалік. Теоретично ця система здатна виявити стелс-винищувачі на невеликій відстані.

Російський пілот стверджував, що засік F-22, який повністю невидимий для традиційних радарів, під час бойових операцій у Сирії, пише Business Insider.

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«На фото F-22 "Raptor" в прицілі нашого Су-35С. "ОЛС + ТП". В захопленні. Так, 22-й грубив і був покараний після нетривалого повітряного бою, за який, звісно ж, нашого синьогрудого тр*хнули. Все, як завжди. Як бачите, чудово захоплюється і стелс. Так, можемо. Так, не завжди все виходить, але якщо треба буде – зробимо», - вихвалявся самозваний «російський пілот» Су-35.

Його повідомлення швидко підхопила пропаганда Росії, поширюючи його як доказ переваги російських літаків над американськими. Business Insider зауважує, що у Москві люблять займатися самохвальством і заявляти про здатність знищувати американські стелс-винищувачі. Але виявити F-22, відслідкувавши його тепло, ще не означає збити передовий американський літак.

Як пояснив експерт з повітряного бою Royal United Services Institute Джастін Бронк, навіть якщо зображення, яке поширюють у Росії, справжнє, «воно жодним чином не доводить, що Су-35С дійсно здатен виявляти і перехоплювати F-22».

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«Більше того, F-22 знав би про присутність Су-35 у регіоні, відколи той тільки злетів у небо. Тому насправді немає жодних підстав применшувати бойову перевагу F-22», - сказав експерт.

«Системи інфрачервоного пошуку і виявлення можна використовувати для фіксування і відстеження літаків стелс за певних умов. Але це аж ніяк не вирішує проблему ведення бою проти таких цілей. Адже такі системи мають обмежений радіус дії на відміну від радарів, крім того вони дуже уразливі до змін у довкіллі», - додав Бронк.

Простіше кажучи, F-22 вже давно стежив би за пересуванням російського Су-35, коли останній тільки б помітив американський літак. Крім того, російський винищувач зміг би помітити F-22 лише тоді, коли той підлетів би до нього надто близько. За словами Бронка, шукати американські стелс-літаки за допомогою систем інфрачервоного пошуку все одно, що дивитися «через пластикову соломинку».

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У свою чергу, прес-секретар Пентагона Ерік Паон сказав Business Insider, що він не може перевірити заяви, зроблені кимось у Instagram. Однак, він вказав на те, що «Росія проводить певну кампанію з дезінформації в Сирії, щоб посіяти сум’яття і применшити зусилля США і союзників в країні».

При цьому, Паон додав, що пілоти США можуть точно сказати, коли їхні літаки потрапляють на приціл ворога. Тож якби Су-35 це зробив, американські пілоти відреагували б.