У Бельгії показали першого в країні поні-поводиря (відео)
10:39, 26 вересня 2018Світ
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Лоша допомагає незрячим людям переходити дорогу, долати вуличні тротуари та навіть безпечно заходити у ліфт.
У Бельгії представили першу в країні поні-поводиря.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Це - дворічна Дінкі, заввишки у 70 сантиметрів. Лоша допомагає незрячим людям переходити дорогу, долати вуличні тротуари та навіть безпечно заходити у ліфт.
Такі команди зазвичай виконують лише собаки. Проте ця поні опанувала незвичні для себе навички усього за вісім місяців.
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