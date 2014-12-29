Агентство Reuters представило найкращі фото 2014 року: кожне десяте з України

17:46, 29 грудня 2014
Світ
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Агентство Reuters опублікувало найкращі фото за минулий рік. Традиційно в центрі уваги фотографів - масові протести, збройні конфлікти і стихійні лиха.

REUTERS

Кілька знімків - 4 з 49 - зроблені в Україні.

Читайте такожЛегендарний обмін поглядами Обами і Путіна потрапив в список найкращих роликів Coub 2014 року (відео)Також в список обраних потрапили фотографії з Олімпійських Ігор, чемпіонату світу з футболу, презентації Apple, виверження вулкана на Гаваях, катастрофи корейського порома Севоль, протестів в Фергюсоні та багато інших.

Винищувач пролітає над українськими військовослужбовцями, Краматорськ, 16 квітня 2014 року
Винищувач пролітає над українськими військовослужбовцями, Краматорськ, 16 квітня 2014 року /  © REUTERS
Учасники Євромайдану під час сутичок з міліцією, Київ, 22 січня 2014 року
Учасники Євромайдану під час сутичок з міліцією, Київ, 22 січня 2014 року /  © REUTERS
Жінки спостерігають за військовими без розпізнавальних знаків, імовірно російськими, біля української військової частини під Перевальним, Крим, 5 березня 2014 року
Жінки спостерігають за військовими без розпізнавальних знаків, імовірно російськими, біля української військової частини під Перевальним, Крим, 5 березня 2014 року /  © REUTERS
Співробітник МНС на місці катастрофи малайзійського Боїнга, Донецька область, 17 липня 2014 року
Співробітник МНС на місці катастрофи малайзійського Боїнга, Донецька область, 17 липня 2014 року /  © REUTERS
Серфер підкорює величезну хвилю біля узбережжя Португалії, 11 грудня 2014 року
Серфер підкорює величезну хвилю біля узбережжя Португалії, 11 грудня 2014 року /  © REUTERS
Співлауреат Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай в Бірмінгемі, Англія, 10 жовтня 2014 року
Співлауреат Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай в Бірмінгемі, Англія, 10 жовтня 2014 року /  © REUTERS
Заручниця сіднейського терориста ,якій вдалося вибігти з захопленого кафе, 15 грудня 2014 року
Заручниця сіднейського терориста ,якій вдалося вибігти з захопленого кафе, 15 грудня 2014 року /  © REUTERS
Агент спецслужб США під час тривоги у Білому домі, 19 вересня 2014 року
Агент спецслужб США під час тривоги у Білому домі, 19 вересня 2014 року /  © REUTERS
Лідер КНДР Кім Чен Ин дивиться баскетбольний матч між колишніми гравцями НБА та збірною Північної Кореї в присутності легендарного гравця Денніса Родмана, 9 січня 2014 року
Лідер КНДР Кім Чен Ин дивиться баскетбольний матч між колишніми гравцями НБА та збірною Північної Кореї в присутності легендарного гравця Денніса Родмана, 9 січня 2014 року /  © REUTERS
Зруйновані зсувом будинки у Каліфорнії, 12 грудня 2014 року
Зруйновані зсувом будинки у Каліфорнії, 12 грудня 2014 року /  © REUTERS
Нерозкрите олімпійське кільце під час відкриття Олімпіади-2014 у Сочі, Росія, 7 лютого 2014 року
Нерозкрите олімпійське кільце під час відкриття Олімпіади-2014 у Сочі, Росія, 7 лютого 2014 року /  © REUTERS
Будівельники намагаються спрямувати лаву в обхід житлових будинків після виверження вулкану на Гаваях, 29 жовтня 2014 року
Будівельники намагаються спрямувати лаву в обхід житлових будинків після виверження вулкану на Гаваях, 29 жовтня 2014 року /  © REUTERS
Вкритий химерними льодовими скульптурами Ніагарський водоспад, США, 8 січня 2014 року
Вкритий химерними льодовими скульптурами Ніагарський водоспад, США, 8 січня 2014 року /  © REUTERS
Учасник протестів у Фергюсоні, США, 25 листопада 2014 року
Учасник протестів у Фергюсоні, США, 25 листопада 2014 року /  © REUTERS
Зруйноване торнадо передмістя Вілонії, Арканзас, США, 28 квітня 2014 року
Зруйноване торнадо передмістя Вілонії, Арканзас, США, 28 квітня 2014 року /  © REUTERS
Збірна Німеччини з футболу святкує перемогу в чемпіонаті світу, Ріо-де-Жанейро, 13 липня 2014 року
Збірна Німеччини з футболу святкує перемогу в чемпіонаті світу, Ріо-де-Жанейро, 13 липня 2014 року /  © REUTERS
Звинувачений у вбивстві подруги паралімпієць Оскар Пісторіус під час судового засідання, Преторія, ПАР, 11 вересня 2014 року
Звинувачений у вбивстві подруги паралімпієць Оскар Пісторіус під час судового засідання, Преторія, ПАР, 11 вересня 2014 року /  © REUTERS
Ліберійські медики готуються прибрати з вулиці тіло померлого від лихоманки Ебола, Ліберія, 17 серпня 2014 року
Ліберійські медики готуються прибрати з вулиці тіло померлого від лихоманки Ебола, Ліберія, 17 серпня 2014 року /  © REUTERS
Бойовики Ісламської держави на вулицях захопленого міста в Сирії, 30 червня 2014 року
Бойовики Ісламської держави на вулицях захопленого міста в Сирії, 30 червня 2014 року /  © REUTERS
Презентація Apple Watch, США, Каліфорнія, 9 вересня 2014 року
Презентація Apple Watch, США, Каліфорнія, 9 вересня 2014 року  /  © REUTERS
Учасник протестів у Гонконзі, 28 вересня 2014 року
Учасник протестів у Гонконзі, 28 вересня 2014 року /  © REUTERS
Родичка пасажира зниклого літака Малайзійських авіаліній MH370, Пекін, 8 березня 2014 року
Родичка пасажира зниклого літака Малайзійських авіаліній MH370, Пекін, 8 березня 2014 року /  © REUTERS
Маленька біженка-єзидка на іраксько-сирійському кордоні, 13 серпня 2014 року
Маленька біженка-єзидка на іраксько-сирійському кордоні, 13 серпня 2014 року /  © REUTERS
У морі тоне південнокорейський пором Севоль, 16 квітня 2014 року
У морі тоне південнокорейський пором Севоль, 16 квітня 2014 року /  © REUTERS

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