Агентство Reuters представило найкращі фото 2014 року: кожне десяте з України
17:46, 29 грудня 2014Світ
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Агентство Reuters опублікувало найкращі фото за минулий рік. Традиційно в центрі уваги фотографів - масові протести, збройні конфлікти і стихійні лиха.
REUTERS
Кілька знімків - 4 з 49 - зроблені в Україні.
Читайте такожЛегендарний обмін поглядами Обами і Путіна потрапив в список найкращих роликів Coub 2014 року (відео)Також в список обраних потрапили фотографії з Олімпійських Ігор, чемпіонату світу з футболу, презентації Apple, виверження вулкана на Гаваях, катастрофи корейського порома Севоль, протестів в Фергюсоні та багато інших.
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