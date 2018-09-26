Der Spiegel: Україна втрачає сотні мільйонів євро через податкове шахрайство

В усьому винна система так званого трансферного ціноутворення.

Щороку Україна втрачає близько 750 мільйонів євро через сумнівні податкові поблажки. Про це свідчить звіт, який підготувала група «Лівих» і «Зелених» у Європейському парламенті.

«Результати нашого дослідження показали, що за минулі три роки (з 2015 до 2017 року) експорт залізної руди з України був недооцінений щонайменше на 20%», - цитує звіт Der Spiegel, який заснований на офіційних даних українських податкових органів.

Читайте такожРахункова палата: доходи держбюджету-2019 можна збільшити майже на 18 мільярдів

Німецьке видання зауважує, що дивні маніпуляції відбуваються не лише із залізною рудою, а й зі сталлю і аграрною продукцією. Таким чином, Україна втрачає близько трьох чвертей від мільярда євро податків щороку.

Видання зауважує, що найчастіше в Україні ухиляються від сплати податків через так звану систему трансферного ціноутворення. Згідно з нею, одна компанія з країни з високим рівнем оподаткування, приміром, з України, продає свою продукцію іншій компанії в країні з меншими податками за «внутрішньою» ціною, меншою від ринкової. В результаті уряд України оподатковує менші доходи.

Читайте такожВ Україні виявили понад 5 тисяч неофіційних працівників

Видання зауважує, що це досить значні втрати для країни, зважаючи на те, що ЄС з 2014 року через всі програмами підтримки передав Києву 11 мільярдів євро допомоги. І це велика сума, якщо зважати на те, що весь річний ВВП України оцінюється в близько 92 мільярдів євро.

Видання зауважує, що виникають сумніви, чи розумно були інвестовані європейські гроші в Україні, зважаючи на податкові маніпуляції. Однак, у ЄС не хочуть надто гостро критикувати Київ, зважаючи на те, що йому доводиться оборонятися від агресії Росії.