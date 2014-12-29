Парламент Греції провалив останню спробу обрати президента і буде розпущений

Кандидатуру Дімаса висунув прем‘єр-міністр Антоніс Самарас, чий уряд тепер має піти у відставку. Парламент має бути розпущено протягом десяти днів, повідомляє Євроньюз.

Це було третє і остаточне голосування. Воно було поіменним – спікер парламенту виголошував ім‘я кожного депутата, який мав або назвати ім‘я кандидата – “Ставрос Дімас” – якщо він підтримував його кандидатуру, або сказати – “присутній” – якщо він не підтримував її.

Проурядова коаліція має 155 депутатів у парламенті, отже лише її голосами президента обрати було неможливо.

Читайте такожПарламент Греції не зміг обрати президента у першому туріРоль президента у Греції є церемоніальною, водночас, його необрання принципово змінило хід подій у країні, і тепер Греція постала перед достроковими парламентськими виборами. Вони відбудуться 25 січня.

Згідно з останніми соцопитуваннями найпопулярнішою зараз є партія “Сіріза” – відносно нове політичне утворення, яке дістало істотну (і несподівану) підтримку на місцевих виборах у Греції навесні.

“Сіріза” виступає в опозиції до уряду Самараса і, хоч і обіцяє залишити Грецію у єврозоні, прагне скасувати деякі з домовленостей, що існують між Грецією та міжнародними фінансовими інституціями.

“Сіріза” проти скорочень витрат бюджету і саме тому є такою популярною серед виборців. Водночас, навіть якщо “Сіріза” і переможе у наступних виборах, навряд чи їй вдасться набрати більшість. А це у свою чергу продовжить ситуацію протистояння у парламенті, коли депутати не здатні ні про що домовитися і рухатися вперед.

За останні місяці економіка Греції демонструє ознаки оздоровлення і вперше за багато років почала зростати, замість того, аби скорочуватися. Водночас, безробіття залишається високим – 25%. Тим, хто працює, знизили зарплатню, там само, як знижено соціальні виплати – пенсії тощо.

Через турбулентні події у парламенті і загальну політичну невизначеність грецькі ринки зазнають падіння цін – цього ранку вони знизилися приблизно на 11%.

Для цього голосування з в‘язниці тимчасово випустили сімох депутатів крайньо-правої партії “Золотий світанок”. Представники Антоніса Самараса раніше заперечили, що прем‘єр буцімто вів переговори з “Золотим світанком”, аби дістати підтримку цієї фракції під час голосування. Крайньо-праві зчинили заворушення у парламенті – як і очікувалося, аби привернути увагу до себе і своєї політичної програми.