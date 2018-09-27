Трамп відмовив прем'єр-міністру Канади в особистій зустрічі на Генасамблеї ООН

Він аргументував це тим, що незадоволений темпами переговорів щодо угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Президент США Дональд Трамп відхилив прохання прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про проведення зустрічі один на один на сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters. Він відхилив прохання канадського прем'єра про зустріч, тому що двосторонні переговори з Північноамериканського угоди про вільну торгівлю (NAFTA) йдуть погано, а також тим, що США незадоволені переговірниками Канади.

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"Ми дуже незадоволені переговорами і переговорним стилем Канади. Нам дуже не подобається їх представник", - сказав Трамп.

Як передає агентство, канадська сторона заявила, що "ніякої зустрічі не було запропоновано".

Раніше повідомлялося, що Канада не має наміру піддаватися тиску з боку США на переговорах щодо перегляду угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).