Естонія знову звинуватила Росію у вторгненні в повітряний простір

За заявою естонських військових, 25 грудня повітряний простір країни порушив російський літак-розвідник Ан-72, повідомляє РИА Новости.

«Літак Ан-72 увійшов 25 грудня в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо на глибину 1,2 морської милі і пробув там близько хвилини. Транспондер літального апарату був включений, план польоту був наданий заздалегідь. Згідно з планом польоту, Ан-72 повинен був пролітати в міжнародному повітряному просторі», - офіційно заявив Головний штаб.

Естонські ЗМІ стверджують, що МЗС Естонії має намір вручити у цьому зв'язку ноту протесту російському послу.

Міноборони Росії підтверджує факт польоту, але заперечує порушення кордону.

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«25 грудня 2014 року військово-транспортний літак Ан-72 Міноборони Росії здійснював плановий політ з Санкт-Петербурга в Калінінградську область. Політ проходив за встановленим маршрутом над нейтральними водами Балтійського моря в суворій відповідності з міжнародними правилами без порушення меж повітряного простору Естонії та інших держав», - йдеться у повідомленні оборонного відомства.