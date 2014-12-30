Індія витратить понад 8 млрд дол. на будівництво шести неатомних субмарин - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні індійського міністерства оборони, яке цитує ТАСС.

”На засіданні Ради з оборонних закупівель було прийнято рішення побудувати шість підводних човнів вартістю майже 500 млрд рупій”, - уточнює оборонне відомство. До цього вартість майбутньої угоди не розкривалася.

Раніше також повідомлялося, що влада Індії схвалила створення комісії, яка обере місцеві верфі для будівництва субмарин, імовірно, спільно з іноземним партнером. Переможець буде визначений під час тендера.

Про те, що Індія не буде закуповувати за кордоном дві такі субмарини для подальшого ліцензійного виробництва тут ще чотирьох, як спочатку планувалося, а побудує всі шість на території країни, про що було оголошено в жовтні поточного року. Сама програма закупівлі НАПЧ була ініційована ще в 2007 році.

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На сьогоднішній день на озброєнні військово-морських сил Індії є 10 російських підводних човнів класу ”Кіло”, чотири німецькі дизель-електричні субмарини і отриманий від Росії в оренду строком на 10 років атомний підводний човен ”Нерпа”.

Новий уряд Індії на чолі з прем`єр-міністром Нарендра Моді після приходу до влади за підсумками загальних парламентських виборів у травні поточного року дав початок кампанії ”Зроби в Індії”, яка повинна, зокрема, сприяти відкриттю в Індії спільних виробництв місцевих і зарубіжних компаній. Вона націлена на максимальну локалізацію виробництва, в тому числі, в оборонній промисловості.