The Times: ГРУшник Чепіга міг особисто знати Скрипаля

Кар’єрний шлях підозрюваного у замаху дуже схожий на той, який пройшла його жертва.

Полковник Анатолій Чепіга був випускником шанованої академії військової розвідки. Він тричі проходив бойову службу в часи війни в Чечні.

Військовий ветеран з цілою низкою нагород і медалей став солдатом-кар’єристом, відслуживши в загоні спеціального призначення, перш ніж пробитися в ГРУ. Його кар’єра насправді дуже схожа з тим, яку збудував Сергій Скрипаль.

Про це пише британське видання The Times, нагадуючи, що Скрипаль теж був офіцером ГРУ. І це може бути важливим фактом для розслідування замаху на нього.

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Жертва нападу, як і той, хто прийшов його вбивати, теж мала бойовий досвід. Щоправда, Скрипаль служив у Афганістані. Він був удостоєний численних нагород і дослужився до звання полковника. Але різниця в тому, що Скрипаль вирішив працювати на MI-6. Від нього британська розвідка отримала цілий список агентів ГРУ в Європі, багато з яких служили в Афганістані або Чечні.

Видання зауважує, що помста і особиста розправа могли зіграти певну роль у замаху на Скрипаля. Деякі аналітики вказують на те, що ветеранів війни в Чечні, як і в інших конфліктах, зв’язує ревна вірність. І от виходить, що Скрипаль зрадив цю вірність, що могло образити його колишніх товаришів по зброї.

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Якщо це так, тоді не дивно, що саме Чепігу відправили вбивати екс-шпигуна у Велику Британію. Адже це містило певну символічну логіку.

«Фактично, кар’єрний шлях і досвід полковника Чепіги настільки точно відображає шлях полковника Скрипаля, що з’являється новий варіант пояснення: Чепіга міг особисто знати людину, вбити яку його відправили», - допускає видання.