ЗМІ: односельці впізнали в "отруйнику Скрипалів" полковника ГРУ

Жителі села Іваничі Амурської області підтвердили, що підозрюваний в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів співробітник російської військової розвідки Руслан Боширов схожий на їхнього колишнього односельця Анатолія Чепигу.

"Це він, Толя... Сто відсотків він. Очі чорні майже, і голос його", - заявили земляки Чепіги російському виданню КоммерсантЪ на умовах анонімності.

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За їхніми словами, родина Анатолія Чепіги довгий час жила в селі Березівка, а потім переїхала в Благовєщенськ. Його дружина, за їхніми відомостями, жила в Хабаровську. Співрозмовники Ъ повідомили, що бачили Анатолія Чепигу щонайменше десять років тому. А не так давно в селі обговорювали новину про те, що нібито його родині дали чотирикімнатну квартиру в Москві.

"У 1996 році він закінчив Березовську школу і вступив в Далекосхідне вище загальновійськове командне училище. Дуже розумний, хороший хлопець кмітливий, язик розв'язаний, вчився добре. Всі про нього можуть сказати тільки позитивне. Не пив, не курив, в жодних поганих компаніях ніколи замішаний не був", - заявила мешканка Березівки, додавши, що впізнає Анатолія Чепигу у всіх опублікованих матеріалах.

У той же час ще одна односельчанка не змогла впізнати в опублікованих відео і фото Анатолія Чепигу. "Він був вже майже лисим, не дуже схожий на це фото, у нього відкритий погляд був, а тут як спідлоба. Хоча очі карі", - розповіла вона.

За її словами, всі в селі знали, що Чепига служив у гарячих точках.