У Путіна вперше відреагували на викриття полковника ГРУ Чепіги - "Бошірова"

Також прес-секретар російського президента порадив ставити запитання, що стосуються військовослужбовців, російському оборонному відомству.

У Кремлі пообіцяли уточнити, за участь в якій «миротворчій місії» в 2014 році полковнику ГРУ Анатолію Чепізі (він же "Руслан Боширов"), обвинуваченому в спробі отруєння сім'ї Скрипалів у британському Солсбері, дали звання «Герой Росії».

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Безумовно, ми перевіримо й дамо вам таку інформацію», - заявив Пєсков журналістам у відповідь на прохання перевірити інформацію про присвоєння звання героя Росії та уточнити, кого саме і за що нагороджував глава російської держави.

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Він пояснив, що не знає, чи є такий полковник, і порадив запитання, що стосуються військовослужбовців, ставити російському оборонному відомству.

«Що стосується офіцерів армії, що стосується громадян, які є військовослужбовцями, то запитання потрібно адресувати до міністерства оборони, а не до нас», - підкреслив Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, чи схожий герой Росії, полковник Чепіга, про якого йдеться в розслідуванні, на Боширова, Пєсков заявив, що є «багато людей, схожих один на одного».

«Але хто цей громадянин, який вказується в цьому розслідуванні, я вам сказати не можу, тому що не маю такої інформації», - додав він.

При цьому представник Кремля підкреслив, що президент Росії Володимир Путін «має інформацію», що Боширов - цивільна особа, а не полковник ГРУ.

«Президент сказав, що ці люди (Петров і Боширов) є цивільними. Відповідно він озвучив ту інформацію, яку йому було надано», - сказав Пєсков.

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Путін 12 вересня заявив, що двоє росіян, яких Британія підозрює в отруєнні в Солсбері - цивільні.

Нагадаємо, журналісти Bellingcat і the Insider визначили, що "Руслан Боширов" - не справжнє ім'я. Під ним ховається підполковник ГРУ Анатолій Чепіга. Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Герой Росії" за участь у Чеченській війні та якійсь "миротворчій місії" в 2014 році, під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас. Також повідомляється, що «Олександр Петров» - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджені висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.