National Interest: Росія тільки будує ядерного монстра "Посейдон", але НАТО вже може його знищити

Ядерна торпеда рухається доволі глибоко і несе 100-мегатонну боєголовку, але її надто легко виявити і знищити навіть наявними технологіями.

Як можна зупинити торпеду з ядерним двигуном, розроблену для того, щоб стирати чужі міста під цунамі? Російська Статус-6 «Посейдон» провокує страх і надмірно багату уяву у тих, кого Росія вважає ворогом.

Але називати це озброєння торпедою не правильно. В той час, як її реальні можливості лишаються здебільшого загадкою, можна точно сказати, що її довжина сягає 24 метрів. А отже, це міні-субмарина чи підводна балістична ракета.

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Про це пише National Interest, додаючи, що «Посейдон» рухається за допомогою ядерного реактора зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину. Вона здатна діяти на глибині до тисячі метрів. На її озброєнні – боєголовка потужністю в 100 мегатонн. І цього вистачить, щоб створити таку велетенську хвилю, яка зможе знищити всі міста на узбережжі.

Наскільки корисна у бою така зброя – це відкрите питання. «Посейдон» надто повільна, щоб її можна було порівнювати з користю міжконтинентальних балістичних ракет чи бомбардувальників під час першого удару чи швидкого удару у відповідь. До того ж вона створює так багато шуму, що засоби боротьби з субмаринами її дуже легко виявлять. А автономний характер «Посейдона» наводить на питання про озброєних роботів, особливо якщо під їхнім контролем надпотужні бомби.

Разом з тим, з роллю психологічної зброї торпеда справляється чудово. Вона здається схожою на монстра з Голлівудських фільмів, який разом з потужною бомбою повзе по морському дні, готуючись влаштувати цунамі. Але на кожного вампіра знайдеться осиковий кілок, яким його можна вдарити у самісіньке серце. Аналітик з питань військово-морських сил Х. І. Саттон пропонує деякі варіанти того, як за допомогою наявних технологій НАТО може зупинити російського «Посейдона».

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На думку експерта, оперативні режими російської торпеди, вірогідно, будуть простими і відносно прямими. Вони будуть залежати від швидкості і глибини, щоб добитися виживання зброї. Якщо це так, тоді в якості «протиотрути» можна було б засіяти морське дно цілою мережею сенсорних мін, які б виявляли і знищували російських «Посейдонів».

«За ідеальним сценарієм, сенсорні мережі включали б власні рішення, приміром торпедні міни, для мінімізації затримки між точкою виявлення і моментом нейтралізації. Оскільки ціль буде рухома і значно швидша, ніж традиційні субмарини», - пояснив Саттон.

Він також допускає, що «Посейдони» можна було б знищити надзвуковими поверхневими снарядами, які б запускалися з американських субмарин.

«Це могли б бути легкі торпеди наступного покоління, подібні до списаних Subroc. Короткий час польоту і далекий радіус дії таких систем дозволяє знищувати цілі за межами реалістичного району дії для торпед. Таким чином, субмарини могли б нести службу в Північній частині Атлантичного океану, щоб реагувати на запуски «Посейдонів» і знищувати їх, поки вони ще досить близько до сенсорів, які їх засікли», - пояснив експерт.