Тайванський хакер пригрозив Цукербергу видаленням його сторінки у Facebook

Хакер з Тайваню стверджує, що він буде транслювати злом сторінки Цукерберга.

Тайванський хакер-самоучка Чанг Чі-Юн (Chang Chi-yuan) пообіцяв у прямому ефірі видалити сторінку засновника Facebook Марка Цукерберга з соціальної мережі. Чи-Юн спробує зламати акаунт мільярдера 30 вересня в 18:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Про це повідомляє Bloomberg. Читайте такожАмериканський Держдепартамент атакували хакери - ЗМІ «Буду транслювати видалення сторінки Марка Цукерберга в Facebook. Запланована пряма трансляція», — написав хакер. Журналісти звернулися до представників соціальної мережі за коментарями, однак у прес-службі не відповіли на запит.

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