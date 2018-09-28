Тайванський хакер пригрозив Цукербергу видаленням його сторінки у Facebook
16:40, 28 вересня 2018Світ
577 0
Хакер з Тайваню стверджує, що він буде транслювати злом сторінки Цукерберга.
Марк Цукерберг / REUTERS
Тайванський хакер-самоучка Чанг Чі-Юн (Chang Chi-yuan) пообіцяв у прямому ефірі видалити сторінку засновника Facebook Марка Цукерберга з соціальної мережі.
Чи-Юн спробує зламати акаунт мільярдера 30 вересня в 18:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте такожАмериканський Держдепартамент атакували хакери - ЗМІ
«Буду транслювати видалення сторінки Марка Цукерберга в Facebook. Запланована пряма трансляція», — написав хакер.
Журналісти звернулися до представників соціальної мережі за коментарями, однак у прес-службі не відповіли на запит.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter