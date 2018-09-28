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Тайванський хакер пригрозив Цукербергу видаленням його сторінки у Facebook

16:40, 28 вересня 2018
Світ
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Марк Цукерберг / REUTERS

Тайванський хакер-самоучка Чанг Чі-Юн (Chang Chi-yuan) пообіцяв у прямому ефірі видалити сторінку засновника Facebook Марка Цукерберга з соціальної мережі.

Чи-Юн спробує зламати акаунт мільярдера 30 вересня в 18:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Про це повідомляє Bloomberg.

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«Буду транслювати видалення сторінки Марка Цукерберга в Facebook. Запланована пряма трансляція», — написав хакер.

Журналісти звернулися до представників соціальної мережі за коментарями, однак у прес-службі не відповіли на запит.

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Теги: #хакер#Facebook#Марк Цукерберг