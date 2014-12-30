Навального затримали в центрі Москви

Олексій Навальний ввечері у вівторок, 30 грудня, був затриманий поліцією біля готелю Ritz-Carlton на Тверській вулиці в Москві, передає кореспондент Дождя.

Раніше Навальний повідомив у своєму твіттері, що вирішив порушити умови домашнього арешту і їде в центр міста на метро.

Пізніше у Федеральній службі виконання покарань заявили про порушення Навальним режиму утримання під домашнім арештом. Відомство повідомило про це суду.

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Увечері 30 грудня в центр Москви стягнуті додаткові наряди співробітників правоохоронних органів. Південний вестибюль станції метро «Охотний ряд» з 18:00 закритий для виходу пасажирів. Манежна площа перекрита.