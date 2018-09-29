Президент Сербії привів армію країни у стан бойової готовності

Таке рішення Александр Вучич ухвалив після того, як косовський спецназ зайняв Центр екології та розвитку в Зубін-Потоці, оточив водосховище і зайняв ГЕС "Газіводе".

Президент Сербії Александр Вучич привів армію країни у стан бойової готовності у зв'язку з ситуацією на півночі Косово.

Президент наказав начальнику Генштабу Сербії Мілану Мойсіловічу і очільнику МВС Небойшу Стефановичу оголосити найвищий рівень бойової готовності, повідомив журналістами голова Канцелярії по Косову і Метохії при уряді Сербії Марко Джуріч.

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За словами Джуріча, косовський спецназ ROSU зайняв Центр екології та розвитку в Зубін-Потоці, оточив водосховище і зайняв ГЕС "Газіводе". За його словами, все це зроблено заради візиту на північ краю президента Косово Хашима Тачі, передає агентство Анадолу.

Раніше кілька десятків косовських спецназівців увійшли на територію, прилеглу до озера, яке забезпечує водою гідроелектростанцію «Газіводе». Об'єкт знаходиться на території Косово, але одночасно входить у сербську енергосистему. На момент публікації матеріалу ніяких зіткнень між сторонами не відбулося.

У 2008 році Косово проголосило незалежність від Сербії, однак Белград відмовився її визнавати. Переговори між сторонами припинилися в березні 2017 року.