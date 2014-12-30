Москва: Манежну площу майже очистили, затримано понад 170 осіб, мітинг продовжується

Як повідомляє ОВД-инфо, у списку затриманих - щонайменше 171 людина, включаючи опозиційного політика Олексія Навального.

Серед затриманих і лідер руху "За права людини" Лев Пономарьов, повідомляє Эхо Москвы.

Читайте такожУ Москві на Манежній площі збираються сотні людей в підтримку Навального. ОнлайнЩо стосується Олексія Навального, то він вже вдома. Про це він сам повідомив у себе в Твіттері. За його словами, спочатку його везли в ОВС, але на півдорозі надійшли нові вказівки. Біля квартири чергують п'ятеро поліцейських.