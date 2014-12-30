Москва: Манежну площу майже очистили, затримано понад 170 осіб, мітинг продовжується
20:05, 30 грудня 2014Світ
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Російський ОМОН витіснив більшу частину демонстрантів з Манежній площі в Москві, де зібрався несанкціонований владою мітинг на підтримку братів Навальних.
У Москві триває мітинг
Як повідомляє ОВД-инфо, у списку затриманих - щонайменше 171 людина, включаючи опозиційного політика Олексія Навального.
Серед затриманих і лідер руху "За права людини" Лев Пономарьов, повідомляє Эхо Москвы.
Читайте такожУ Москві на Манежній площі збираються сотні людей в підтримку Навального. ОнлайнЩо стосується Олексія Навального, то він вже вдома. Про це він сам повідомив у себе в Твіттері. За його словами, спочатку його везли в ОВС, але на півдорозі надійшли нові вказівки. Біля квартири чергують п'ятеро поліцейських.
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