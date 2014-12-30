Три години свободи в Москві скінчилися, ОМОН заштовхав мітинг у метро

У мітингу взяли участь кілька тисяч осіб (на сторінці події у Facebook зареєструвалися понад 18 тисяч), у тому числі і учасники контрмітингу проти Навальних, невідомі люди в цивільному, які ходили "на підхваті" у міліціонерів, і велика кількість власне силовиків.

Мітингувальники скандували гасла за справедливу судову систему і припинення свавілля влади: "За справедливий суд", "Казакі в автозаки", "Навальний", "Росія буде вільною", "Досить брехати і воювати", "Ганьба тітушкам", "Гопота не пройде" та інші.

Читайте такожМосква: Манежну площу майже очистили, затримано понад 170 осіб, мітинг продовжуєтьсяПротивники мітингу, в свою чергу, радили опонентам забиратися в США і кричали "Майдан не пройде".

Протягом трьох годин ОМОН в кілька кидків розділив мітингувальників, витіснив їх з Манежній площі на площу Революції і практично заштовхав мітинг на станцію метро Театральна. За даними ОВД-инфо на 21:20, під час акції було затримано як мінімум 245 осіб.

Аналогічні акції відбулися в Петербурзі і Єкатеринбурзі.

Як повідомляє Дождь, на Малій Садовій вулиці в Петербурзі ввечері 30 грудня зібралися на «народний сход» прихильники політика Олексія Навального. За оцінками очевидців, в акції брали участь від однієї до двох тисяч осіб.

В акції в Єкатеринбурзі взяли участь від 200 до 300 осіб. Інформації про затримання немає, повідомляє Дождь.

Як повідомляв УНІАН, Замосковорецький суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному і його братові Олегу у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше», про які сама компанія не заявляла.

Олексій Навальний отримав 3,5 роки умовно і 500 тисяч рублів штрафу.

Олег Навальний засуджений до 3,5 років колонії загального режиму і штрафу в 500 тисяч рублів.

Сьогодні Олег Навальний доставлений в Бутирку, де він перебуватиме до набуття вироком чинності. Олексій Навальний був затриманий на Манежній площі, після чого доставлений додому.