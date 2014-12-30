Держдеп США засудив вирок братам Навальним - ЗМІ

Про це у вівторок, 30 грудня, повідомляє телеканал «Дождь» з посиланнам на агентство Reuters.

У Держдепі винесений вирок Олексію і Олегу Навальним назвали «спрямованим на придушення і покарання політичного активізму» .

Як повідомляв УНІАН, Замоскворецький суд Москви 30 грудня виніс вирок братам Навальним у справі «Ів Роше». Олексій Навальний отримав 3 роки і 6 місяців умовно. Олег Навальний засуджений на 3 роки і 6 місяців реального терміну.

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Увечері 30 грудня Олексій Навальний, незважаючи на чинний у нього термін домашнього арешту, вирушив у центр Москви, де його невдовзі затримали і відправили додому.