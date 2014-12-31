У Бостоні шестеро підлітків побили поліцейський патруль

Як повідомили місцева влада, інцидент стався в понеділок. За словами начальника поліції міста Вільяма Еванса, поліцейські прибули до Бостона з Роксбері, щоб заарештувати 19-річного юнака, пише РИА Новости.

Після цього шестеро друзів хлопця, які були з ним, напали на поліцейських. Повідомляється, що молоді люди "били руками і ногами, а також душили" поліцейських. В результаті інциденту правоохоронці - чоловік і жінка були госпіталізовані з незначними травмами. У вівторок їх виписали з лікарні.

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Пізніше всі шість підлітків, а також молодий чоловік, якого спробували заарештувати поліцейські, були затримані. Повідомляється, що підліткам від 13 до 18 років, в їх числі були як юнаки, так і дівчата.