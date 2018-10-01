National Interest: Росія розкритикувала свої ж паршиві літаки на озброєнні Китаю

Військова «дружба» між Москвою і Пекіном все більше має сумнівний вигляд.

Шахраї ніколи не досягають успіху, ображено наголошують у Росії. Пам’ятаєте російські літаки для авіаносців, які Китай скопіював без дозволу? Вони почали розбиватися, а Москва цьому навіть рада.

Про це пише National Interest, додаючи, що Росія і Китай тепер вдають друзів і навіть проводять спільні військові навчання. Але російське пропагандистське видання Sputnik нещодавно кинулося критикувати бойові літаки російського «партнера» - J-15.

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Ці літаки – неліцензована копія російських Су-33, призначених для базування на авіаносцях. Фактично це похідна модель суходільного Су-27К. Китай купив прототип Су-33 в України, який тоді називався Т-10К-3, і переробив його під власний винищувач.

Не приховуючи своє зловтішання, Sputnik почав яскраво описувати проблеми J-15.

«У китайських колах рідко говорять про любов до винищувача четвертого покоління J-15. The Asia Times зауважило, що китайські ЗМІ часто критикують літак і називають його «стрибучою рибою» за нездатність ефективно працювати з борту китайських авіаносців. Двигуни J-15 і надмірна вага дуже обмежують можливості літака. Його 17,5 тонн сильно перевищують допустимі показники ваги для винищувачів, які базуються на авіаносцях. Для порівняння F-18 ВМС США важить лише 14,5 тонн», - критикує перероблений російський літак пропаганда РФ.

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Видання зауважує, що неліцензовані речі дійсно можуть виявитися не такими вже і якісними. І це правило працює не лише у випадку зброї. Втім, ще не відомо, наскільки вина за всі ці проблеми лежать на розробниках з Китаю. І які з цих інженерних прорахунків були вже в оригінального Су-33. Втім, J-15 так часто падали й розбивалися, що Пекін почав роботу над новим літаком – J-31.

National Interest заважує, що як СРСР, так і пострадянська Росія мають злодійську звичку «запозичувати» західні технології без дозволу правовласника. І це стосується всього: від ядерних бомб до космічних кораблів «Шатл» і відеоігор. Всі ці сумнівні досягнення стали мовчазним визнанням нездатності Москви насправді розробляти власні інноваційні технології. Зважаючи на те, що Китай має таку ж звичку, випадок зі скопійованим Су-33 здається поетичною перемогою справедливості.