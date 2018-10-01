В Індонезії після землетрусу з в'язниць втекли 1200 ув'язнених (відео)

На Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,5 балів, а слідом за ним на острів обрушилося цунамі.

В індонезійській провінції Центральний Сулавесі з трьох в'язниць після землетрусу і цунамі втекли 1200 ув'язнених. Про це повідомив представник міністерства юстиції країни.

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В'язні вчинили втечу з переповнених в'язниць у місті Палу і регентсві Дунгала. У в'язниці в регенстві Дунгала під час землетрусу сталася пожежа. Більшість з в'язнів відбували покарання за корупцію і злочини, пов'язані з наркотиками.

"Я впевнений, що в'язні втекли через страх постраждати від підземних поштовхів. Очевидно, що для них це питання життя і смерті", – зазначив представник міністерства юстиції.

Крім того, 28 вересня понад 100 ув'язнених втекли з в'язниці в місті Палу. Спочатку вони вимагали у керівництва відпустити їх у зв'язку з підземними поштовхами, але після відмови понад 340 ув'язнених влаштували бунт і підпалили заклад.

На Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,5 балів, а слідом за ним на острів обрушилося цунамі. На даний момент відомо про 1200 жертви стихії.