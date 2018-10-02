Трюдо не став дякувати Трампу за нову торговельну угоду

Коли канадський прем'єр став перераховувати сторони, зусиллями яких країни змогли досягти нової торговельної угоди, він не згадав президента США Дональда Трампа.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після укладення нової торговельної угоди з Мексикою і США на зміну Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA) подякував багатьом, але не американському лідеру Дональду Трампу.

Трюдо виступав на прес-конференції у понеділок, 1 жовтня, передає канадське видання Global News.

Коли канадський прем'єр став перераховувати сторони, зусиллями яких країни змогли досягти нової торговельної угоди, він не згадав президента США Дональда Трампа.

Читайте такожТрамп розповів про об'єднання "трьох великих націй"

Як повідомляє видання, він подякував під час прес-конференції главі МЗС Канади Христі Фріланд, колишньому прем'єр-міністру Канади Брайану Малроуні, парламентеру від NAFTA Стіву Верхейлу, послу Канади в США Девіду Макнотону і торговельному представнику США Роберту Лайтайзеру.

Видання зазначає, що відмова Трюдо публічно подякувати Трампу закономірна після довгого періоду торгових переговорів, в ході яких напруженість між Канадою і США тільки зростала. У травні після обміну дзеркальними тарифами на сталь і алюміній американський лідер Дональд Трамп і канадський прем'єр Джастін Трюдо й зовсім вступили в словесну війну, додає Global News. Напруженість у відносинах з Трюдо визнав і Трамп під час прес-конференції за підсумками нової торгівельної угоди 1 жовтня, йдеться в матеріалі.