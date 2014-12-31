Рубль привітав росіян з Новим роком черговим падінням

Сьогодні на світових ринках долар перевищував позначку в 60 рублів, а євро 73. Потім, правда, рубль трохи відігрався. Офіційні курси Центробанку на святкові дні з 1 по 12 січня: долар - 56.24, євро - 68.37, пише Эхо Москвы.

Падіння рубля відбувається на тлі зниження світових цін на чорне золото. Зокрема, нафта марки Brent опустилася нижче 56 доларів за барель. WTI торгується близько 53.

В цілому за рік падіння нафтових котирувань стало майже таким же серйозним, як у 2008 році. Це відбувається під впливом світових економічних факторів. У тому числі - через збільшення видобутку сланцевої нафти в США і через скорочення споживання енергоносіїв в розвинених країнах, - таку оцінку в інтерв'ю "Эху Москвы" висловив перший заступник голови Комітету Державної Думи з природних ресурсів, природокористування та екології Валерій Язєв.

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Язєв вважає, що санкції проти Росії безпосередньо не вплинули на світову ціну на нафту, проте мали сильний негативний вплив на вітчизняну економіку.