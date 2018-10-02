У Балтійському морі прогримів вибух на литовському поромі з 335 пасажирами

Інцидент стався у міжнародних водах, у винятковій економічній зоні РФ, за яку відповідають рятувальники Калінінградської області.

У Балтійському морі у російській винятковій економічній зоні стався вибух на пасажирському поромі Regina Seaways, зареєстрованому в Литві.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на інформацію ВМС Литви, зазначає "Європейська правда".

Литовські ВМС отримали інформацію про вибух на поромі, на борту якого перебували 335 людей, близько 13:40. На місце події негайно відправили військовий вертоліт та два рятувальні кораблі.

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Як зазначається, інцидент стався у міжнародних водах, у винятковій економічній зоні РФ, за яку відповідають рятувальники Калінінградської області.

Литовська влада не має даних про постраждалих у результаті вибуху.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що евакуація пасажирів з порому вже завершена.

"Всі пасажири були евакуйовані в безпечне місце, вони знаходяться під контролем екіпажу, ніякої паніки немає. Судно знаходиться в дрейфі, воно не на ходу", - сказав представник "Росморречфлота".

Російські ЗМІ також повідомляють, що вибух стався у моторному відділенні і супроводжувався пожежею.

Раніше в Індонезії під час шторму затонув туристичний пором.