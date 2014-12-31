Населення планети до Нового року досягне 7,2 мільярда

Чисельність населення планети до Нового року, як очікується, досягне 7,2 мільярда людей, за даними Бюро перепису США, пише «Голос Америки».

У порівнянні з тим же періодом минулого року спостерігається приріст в розмірі більше 1%. Американців же, за даними Бюро перепису, до 1 січня 2015 року буде понад 320 мільйонів.

За оцінками Бюро, населення Сполучених Штатів зростає кожні вісім секунд за рахунок народження нового громадянина. Населення збільшується і за рахунок імміграції: кожні 33 секунди в США переселяється один іммігрант. З урахуванням смертності (кожні 12 секунд), народжуваності та імміграції передбачається, що населення США збільшується на одну людину кожні 16 секунд.

В середньому ж по всьому світу в січні буде 4,3 народження і 1,8 смерті в секунду.

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Китай залишається найбільш густонаселеною країною в світі: там проживає більше 1 мільярда 300 тисяч осіб. На другому місці Індія - 1 мільярд 200 тисяч осіб.