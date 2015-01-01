У Нью-Йорку Новий рік зустріли традиційним спуском кришталевої кулі

Прихід 2015 року за часом Східного узбережжя США ознаменував в середу традиційний спуск знаменитої кришталевої кулі зі шпиля даху одного з хмарочосів на головній площі Нью-Йорка - Таймс-сквер.

За оцінками організаторів, барвиста церемонія, яка проводиться вже більше 100 років, залучила близько 1 млн жителів мегаполісу та туристів. По телевізору або через інтернет за нею стежили близько 1 млрд осіб з різних країн, повідомляє ТАСС.

Перед присутніми на площі виступили, зокрема, співачки Тейлор Свіфт та Ідина Мензел, американський кантрі-дует Florida Georgia Line і канадська група Magic!.

Кульмінацією урочистостей став розпочатий за хвилину до півночі відлік часу до настання Нового року. Під час церемонії кришталева куля діаметром 3,5 метра і вагою 6 тонн повільно спустилася вниз по шпилю одного з висотних будівель, він досяг нижньої точки в той момент, коли на Східному узбережжі США настав 2015 рік.

Прикраса виготовлена з понад 2,6 тисяч кришталевих трикутників. Кожен рік їх викладають у новому порядку. На цей раз поверхня кулі була прикрашена двома видами тематичного орнаменту. Один із них називався "Дар уяви", а другий - "Дар стійкості". Як повідомили організатори урочистостей, ці візерунки символізують "якості, необхідні, щоб перемогти труднощі: рішучість, сміливість і силу духу".

Після того як куля припинила рух, з дахів навколишніх хмарочосів почали розкидати конфетті. До його складу увійшли не тільки звичайні папірці, але й листочки з новорічними побажаннями. Загалом під час зустрічі Нового року над Таймс-сквер розкидали більше тонни конфетті.

Урочистості на Таймс-сквер проводилися в умовах посилених заходів безпеки, оскільки влада побоювалася, що перебіг свята можуть порушити учасники демонстрацій проти жорстокості і расової дискримінації з боку співробітників правоохоронних органів. Порядок під час святкування забезпечували понад 1 тис. офіцерів поліції.

Перший раз свято в центрі нью-йоркського району Манхеттен масово відзначалося в 1904 році і було приурочене до відкриття штаб-квартири газети The New York Times. В честь видання один із хмарочосів і сама площа були перейменовані і відбувся феєрверк. У 1907 році салюти у місті заборонили, і газета стала зустрічати Новий рік спуском кришталевої кулі зі шпиля висотного будинку.