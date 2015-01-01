Громадянам країн СНД заборонили в'їзд до Росії без закордонних паспортів. Українці - виключення

Передбачалося, що з 1 січня 2015 року громадяни всіх країн СНД, за винятком держав-членів Митного союзу (Білорусь, Казахстан), будуть в'їжджати до РФ тільки на підставі закордонних паспортів. Однак до першого січня з трьох "проблемних" країн СНД, громадяни яких минулого року в'їжджали до РФ за внутрішніми паспортами (Україна, Таджикистан і Киргизія), питання про в'їзд за закордонними паспортами вдалося вирішити тільки з Таджикистаном, повідомляє РИА Новости.

З 1 січня 2015 року громадяни Таджикистану будуть в'їжджати до Росії за закордонними паспортами. Про те, що авіакомпанії і залізниця Таджикистану припинили продавати квитки до Росії за внутрішніми паспортами, Мінтранс цієї країни повідомив ще в листопаді 2014 року.

По Киргизії питання про в'їзд за закордонними паспортами було відтерміновано, оскільки держава попросила допомоги щодо створення системи виготовлення подібних документів, повідомив раніше глава ФМС Росії Костянтин Ромодановський. Він розраховує, що найближчим часом це питання буде вирішено.

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Крім того, за своїм внутрішнім паспортам якийсь час ще зможуть в'їжджати до Росії і громадяни України. "По Україні питання поки підвішане", - сказав глава ФМС. Заступник голови профільного департаменту ФМС РФ Дмитро Демиденко пояснив журналістам, що режим в'їзду за внутрішніми паспортами між РФ і Україною не зміниться, поки не буде переглянуто міжурядову угоду.

"Що стосується України, то питання регулюється міжурядовою угодою. Поки не буде переглянута міжурядова угода, ніяких змін не буде", - сказав Демиденко.