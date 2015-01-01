ЗМІ: Росія отримає "Містралі" за умови встановлення міцного миру в Україні

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Потрібно, щоб в цій частині Європи повною мірою дотримувалося перемир'я. Також необхідна політична "дорожня карта". Все це дозволить сподіватися на те, що в майбутньому встановиться спокій", - сказав Ле Дріан в ефірі радіостанції Europe 1, повідомляє ВВС.

За його словами, тільки за такого розвитку подій президент Франції розгляне питання про те, чи створені необхідні умови для передачі "Містралів" Росії.

"Я бачу, що зусилля в цьому напрямку робляться, проте поки їх не можна підтвердити фактами, ми не можемо прийняти рішення", - пояснив французький міністр.

Читайте такожУ Росії заявили, що "Містралі" не відповідають російській військовій доктриніКонтракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту в 2014 році.

В даний час два вертольотоносці класу "Містраль" - "Владивосток" і "Севастополь" - знаходяться в порту Сен-Назер.

У Сен-Назер знаходилися і 400 російських моряків, яких протягом півроку готували до управління вертольотоносцем "Владивосток". Однак у середині грудня було прийнято рішення повернути їх до Росії до Нового року.

У листопаді президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносця "до подальшого повідомлення".

Російська сторона у відповідь пригрозила зверненням до суду з вимогою виплатити гроші.

Читайте такожЗМІ: Російські моряки на буксирі залишили порт Сен-Назера, де стоять "Містралі"24 грудня російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін заявив, що вертольотоносці не можна перепродати в інші країни, оскільки вони зроблені під технічне завдання російського ВМФ.

"Ми готові ці кораблі прийняти. Якщо щось зміниться, тоді в бій вступлять наші бойові юристи. Будемо вимагати знову ж або кораблі, або гроші", - сказав Рогозін.

Санкції, введені Євросоюзом проти Москви, не перешкоджають виконанню раніше укладених контрактів, однак союзники Франції вважають передачу "Містралів" недоречною на тлі подій в Україні.