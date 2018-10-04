У Нідерландах назвали імена висланих з країни російських агентів

В Амстердамі стверджують, що до підготовки кібератаки проти ОЗХЗ причетне ГРУ РФ.

Міністерство оборони Нідерландів оприлюднило імена висланих з країни росіян, яких підозрюють у підготовці кібератаки на штаб-квартиру Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі.

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на нідерландського мовника NOS.

За даними, які розкрила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, кібератаку проти ОЗХЗ готували Олексій Моренець 1997 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) та Олексій Мінін (1972).

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів у квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

Зазначимо, що ОЗХЗ опікувалася розслідуваннями хіматак в Сирії, а також розслідуваннями застосування російської отруйної речовини «Новачок» у Великій Британії.