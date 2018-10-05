У Франції прощаються з Шарлем Азнавуром (фото, відео)

Азнавур - перший музикант, якого ховають з такими почестями.

В Будинку інвалідів у Парижі проходить церемонія панахиди та Національної данини поваги пам'яті Шарля Азнавура.

На церемонії прощання виступив президент Емманюель Макрон, а також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Фокус.

Шарль Азнавур – перший музикант, з ким Франція прощається з такою урочистістю. Згідно з останньою волею Азнавура, він буде похований у Франції біля своїх батьків. Церемонія прощання запланована на п'ятницю-суботу, похорони відбудуться 6 жовтня.

Нагадаємо, Шарль Азнавур – популярний співак, легенда французького шансону, композитор, актор. Його авторству належать 1300 пісень, по всьому світу продано 200 млн примірників дисків. За результатами опитування читачів журналу Time і глядачів CNN, яке проходило у 1998 році, співак посів першу сходинку рейтингу кращих артистів естради XX століття.

Шахнур Вахінак Азнавурян – так звучить справжнє ім'я знаменитого на весь світ французького шансоньє вірменського походження Шарля Азнавура. Він народився в Парижі в травні 1924 року у грузино-вірменській сім'ї, що емігрувала з Грузії. Його батько родом з містечка Ахалцих, що неподалік від Тбілісі. Мама народилася у вірменській родині, яка жила в Туреччині.

У 1920-х роках подружня пара Азнавурян покинула Росію. Франція так сподобалася парі, що вони вирішили залишитися тут. Незабаром у них народився син Шахнур Вахінак. Він став другою дитиною, у подружжя вже підростала дочка Аїда.

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Майбутній співак, композитор і актор ріс у мистецькій атмосфері. Обоє батьків були артистами. Мама грала на сцені декількох Паризьких театрів, батько співав в оперетах. Вже у 5 років Шарль Азнавур дебютував на сцені. Він грав на скрипці. Через 3-4 роки хлопчик виконував на сцені російські танці, співав у капелі однієї з церков.

Сім'я жила скромно. Щоб допомогти батькам звести кінці з кінцями, хлопчик виступав у масовках і грав невеликі ролі спочатку в театрі, а потім і в кіно. На підмостках "маленький вірменин", як його називали друзі, грав юного Генріха IV. А на екранах Азнавур з'явився в епізодах декількох фільмів, коли йому виповнилося 12 років.

Точкою відліку творчої біографії Шарля Азнавура можна вважати 1940-і роки. У цей період відбулося його знайомство з колегою П'єром Рошем. Як і Шарль П'єр був молодим композитором і музикантом – грав на піаніно. Дует назвали "Рош і Азнавур". Разом вони виступали у клубах Франції та сусідньої Бельгії. Частіше співав Рош, а ось голос Азнавура подобався далеко не всім. Бувало, Шарля освистували. Тому він більше писав музику і вірші для пісень, які виконував його напарник. У 1946 році на дует талановитих, але маловідомих виконавців звернула увагу знаменита Едіт Піаф. Зірка запросила дует поїхати з нею на гастролі в США. Після цього туру Шарль Азнавур, як і його напарник, стали впізнаваними.

На початку 1950-х він більше відомий не як шансоньє, а як автор пісень і композитор. Азнавур пише пісні для багатьох прославлених виконавців, таких як Паташу, Мистинквет і Греко. Для Едіт Піаф він написав хіт "Jezebel". Це перероблена однойменна американська пісня. Незабаром у виконанні Піаф вона перетворюється в справжній шлягер.

У середині 1950-х "маленький вірменин" і справжній парижанин, підібравши відповідний репертуар, відправився в гастрольний тур по Північній Америці. Так почалася блискуча біографія Шарля Азнавура як шансоньє. У 1960 році перед співаком і композитором свої двері відчинив легендарний американський "Карнегі-хол". За оркестровку пісень шансоньє береться Поль Моріа. Маестро перекладає популярні мелодії для оркестру, чим ще більше популяризує творчість Азнавура.

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Після тривалого турне по Америці, Європі та Азії Шарль Азнавур стає зіркою світового масштабу. Його диски розкуповують мільйонними тиражами. Його шлягери "Моє життя", "Ця молодість", "Тому що", "Після кохання" співають на всіх континентах. Особливо популярною стає пісня Шарля Азнавура "Вічна любов", яку він пізніше виконав з Мірей Матьє.

У 1971 році вийшла картина "Померти від кохання", для якої композитор написав і виконав однойменну пісню. Вона миттєво перетворилася на народний хіт. Та й сам фільм – володар "Золотого лева" – стає мега-популярним багато в чому завдяки пісні.

У новому столітті Азнавур брав участь у записі спільного альбому "Color Ma Vie" з кубинцем Чучо Вальдесом, який вийшов у 2007 році. У 2008 році хіт 1964 року "Hier encore" Шарль Азнавур виконав у дуеті з Елтоном Джоном. У 2014 році виходить кліп на пісню Азнавура "La Bohème", яка була написана ще в 70-ті роки.