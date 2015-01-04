Водолази відновили пошуки на місці аварії літака AirAsia
Водолази, що працюють на місці катастрофи літака авіакомпанії AirAsia в Яванському морі, відновили операцію з пошуку уламків після поліпшення погодних умов.
Раніше спусковий підводний апарат виявив на глибині близько 30 метрів чотири великих об'єкта, проте операція була припинена через високі хвилі та сильні течії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
На борту літака Airbus А320, що виконував рейс з індонезійського міста Сурабайя у Сінгапур, перебували 162 пасажири і члени екіпажу.
Серед них були 157 громадян Індонезії, три громадянина Південної Кореї, один малайзієць і один громадянин Сінгапуру. Всього до теперішнього моменту виявлені 30 тіл загиблих.
Читайте такожЛайнер AirAsia не мав права вильоту у день аварії - компанії можуть заборонити польотиЯк заявила раніше влада Індонезії, погана погода була головним чинником, що визначив трагічну долю лайнера.
Згідно з попередніми висновками метеорологів, літак, імовірно, потрапив у зону обледеніння, що викликало зупинку двигунів.
Проте остаточно причини катастрофи можна буде визначити після виявлення і вивчення бортових самописців авіалайнера.