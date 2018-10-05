У Британії вчені порівняли фото Чепіги і Боширова

Як розповів професор, він запустив комп'ютерне розпізнавання осіб для того, щоб дізнатися ймовірність збігу між двома зображеннями Боширова.

Комп'ютерний аналіз фотографій підозрюваного в отруєнні в Солсбері Руслана Боширова і полковника російської військової розвідки Анатолія Чепіги, які за твердженнями ЗМІ є одною людиною, підтвердив цю інформацію, пише Daily Express.

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Професор візуальних обчислень Бредфордського університету Хасан Угайл на прохання британського видання порівняв дві фотографії з різницею в 13 років з використанням складного програмного забезпечення. Як розповів професор, він запустив комп'ютерне розпізнавання осіб для того, щоб дізнатися ймовірність збігу між двома зображеннями.

За його словами, під час аналізу зробили порівняння за допомогою трьох алгоритмів розпізнавання осіб, які відомі своєю надійністю. У результаті використання даних алгоритмів вчений зробив висновок, що процентне вираження ймовірності збігу фотографій становить 97,7% до 98,4%.

Крім цього, щоб компенсувати різницю у віці на двох фотографіях, професор Угайл запустив автоматичний алгоритм старіння.

Професор також додав, що технологія розпізнавання осіб на основі штучного інтелекту і глибокого комп'ютерного аналізу дає можливість детально проаналізувати обличчя людини.

Фотографії Анатолія Чепіги і Руслана Боширова після спільного розслідування опублікували проект Bellingcat та видання The Insider.