У США в аварії за участю весільного лімузина загинуло 20 осіб (відео)

Машина вилетіла на паркування і збила на смерть кількох покупців.

В американському штаті Нью-Йорк зіткнення двох автомобілів забрало життя 20 людей.

Аварія сталася поблизу магазину у містечку Скогарі у суботу, 6 жовтня, близько 2-ї години дня за місцевим часом. Про це пише The New York Times.

За попередніми даними, лімузин зіткнувся з іншим автомобілем і вилетів на паркування де збив на смерть кількох покупців.

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Менеджер магазину розповіла, що лімузин спускався дорогою з пагорбу на великій швидкості - близько 120 кілометрів на годину. На перехресті поблизу магазину машина зіткнулася з іншим автомобілем, марку якої вона не запам'ятала. Після зіткнення одна з машин вилетіла з дороги і впала в яр.

У лімузині перебували гості весільної вечірки - молодята побралися цього літа. 18 загиблих перебували у лімузині, ще двоє - покупці з паркування, передає USA Today.

Правоохоронці наразі не повідомляють імена загиблих, оскільки ще не всі їхні родичі знають про те, що сталося.