У столиці Ємену прогримів потужний вибух

Мішенню атаки стала одна з установ прихильників руху "Ансар Аллах", інформації про жертви або постраждалих поки немає. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Рейтер.

4 січня вибуховий пристрій також спрацював біля входу в будинок, де проживали хоусіти, в населеному пункті Дамар (в 100 км на південь від столиці). В результаті загинули чотири людини, серед яких, за даними деяких ЗМІ, був один місцевий журналіст. Ще 25 людей тоді отримали поранення.

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Раніше лідер хоуситів Абдель Малік аль-Хоусі заявив, що шиїтські повстанці відкидають досягнуту в минулому році угоду про федеративну реформи. Він звернувся до прихильників "Ансар Аллах", які взяли під контроль низку міст Ємену, із закликом категорично відкинути цей план. У лютому минулого року в результаті чергового етапу національного діалогу було прийнято рішення адміністративно поділити Ємен на шість провінцій і проголосити країну федеративною республікою.