Тон автомобільної моди: топ-5 найкрутіших концепт-карів Паризького автосалону 2018 (відео)

У Парижі 4 жовтня стартував міжнародний автомобільний салон - Mondial de l'Automobile.

Автосалон в Парижі вважається законодавцем автомобільної моди і задає тон дизайнерам на роки вперед.

Peugeot e-Legend

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Peugeot показав електромобіль майбутнього e-Legend з "кігтями лева" і 16 екранами. В оформленні інтер'єру поєднується бронза, шовковистий велюр, сучасна тканина і екзотична деревина Paldao.

На одній зарядці електромобіль може проїхати 600 км, з яких 500 км доступні вже через 25 хвилин зарядки.

Renault EZ-Ultimo

Концепт-кар Renault EZ-Ultimo оснащений системою автономного управління четвертого рівня. У салоні немає рульового колеса, педалей та інших традиційних елементів управління. Системи автоматичного управління самостійно пересуваються за визначеними маршрутами.

Інтер’єр салону оздоблений натуральним деревом, шкірою і мармуром.

Ferrari SP1 и SP2

Обидві моделі Ferrari SP1 і SP2 без даху, але SP1 - одномісна, а SP2 – двомісна. Автомобілі стануть частиною нової лінійки Icona, де планується дрібносерійна збірка ексклюзивних моделей.

SP1 і SP2 з натяками на ретроспективний дизайн побудований на платформі і агрегатах 812 Superfast.

Hyundai Le Fil Rouge

Концепція Le Fil Rouge - це переосмислення ДНК дизайну Hyundai Coupe Concept з 1974 року.

Дизайн салону виконаний в авіаційному стилі, а у самому інтер'єрі використано натуральне дерево.

Skoda Vision RS

Хетчбек оснащений 1.5-літровим бензиновим турбомотором і електродвигуном «робота» DSG.

Особливість концепту - «органічна» біла фарба з мерехтливим синім ефектом, що відображає тепло.

В салоні домінують декоративні планки з кришталю та безліч карбонових елементів.