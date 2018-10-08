Тон автомобільної моди: топ-5 найкрутіших концепт-карів Паризького автосалону 2018 (відео)
Автосалон в Парижі вважається законодавцем автомобільної моди і задає тон дизайнерам на роки вперед.
Peugeot e-Legend
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Peugeot показав електромобіль майбутнього e-Legend з "кігтями лева" і 16 екранами. В оформленні інтер'єру поєднується бронза, шовковистий велюр, сучасна тканина і екзотична деревина Paldao.
На одній зарядці електромобіль може проїхати 600 км, з яких 500 км доступні вже через 25 хвилин зарядки.
Renault EZ-Ultimo
Концепт-кар Renault EZ-Ultimo оснащений системою автономного управління четвертого рівня. У салоні немає рульового колеса, педалей та інших традиційних елементів управління. Системи автоматичного управління самостійно пересуваються за визначеними маршрутами.
Інтер’єр салону оздоблений натуральним деревом, шкірою і мармуром.
Ferrari SP1 и SP2
Обидві моделі Ferrari SP1 і SP2 без даху, але SP1 - одномісна, а SP2 – двомісна. Автомобілі стануть частиною нової лінійки Icona, де планується дрібносерійна збірка ексклюзивних моделей.
SP1 і SP2 з натяками на ретроспективний дизайн побудований на платформі і агрегатах 812 Superfast.
Hyundai Le Fil Rouge
Концепція Le Fil Rouge - це переосмислення ДНК дизайну Hyundai Coupe Concept з 1974 року.
Дизайн салону виконаний в авіаційному стилі, а у самому інтер'єрі використано натуральне дерево.
Skoda Vision RS
Хетчбек оснащений 1.5-літровим бензиновим турбомотором і електродвигуном «робота» DSG.
Особливість концепту - «органічна» біла фарба з мерехтливим синім ефектом, що відображає тепло.
В салоні домінують декоративні планки з кришталю та безліч карбонових елементів.