Business Insider: Британська армія відпрацювала кібератаку на Росію, яка знеструмить Москву

В разі російського нападу така операція виграє Лондону час для відповіді.

Збройні сили Великої Британії відпрацювали кібератаку проти Росії, яка повністю знеструмить Москву, якщо війська Володимира Путіна вирішать атакувати Захід.

Як пише Business Insider, військові джерела повідомили, що єдиним альтернативним сценарієм відповіді Кремлю був би ядерний удар. Але кібернетичні засоби дають Британії кращі шанси стримати російську агресію, адже у Заходу зараз немає ядерної зброї для невеликого поля битви.

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Операція «Вимкни світло Москві» виграє для Британії час в разі початку війни. Її в країні відпрацювали під час найбільших за десятиліття військових навчань. 5500 британських солдатів також взяли участь в маневрах у пустелі Омана, де вони також відпрацювали протистояння наземній атаці Росії.

Всього навчання обійшлися в 130,5 мільйонів доларів США. У них були залучені 200 бронемашин, шість бойових кораблів і вісім літаків Typhoon. В серії маневрів королівська кавалерія грала роль ворога на танках Т-72.