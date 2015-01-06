Внучка Пікассо потай розпродає його картини - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The New York Post.

За даними джерела видання, спадкоємиця займається продажем щонайменше семи полотен зі своєї колекції.

Відзначається, що за портрет своєї бабусі Ольги, першої дружини Пікассо («Портрет жінки», 1923), Марина планує отримати 60 млн дол., а за «Материнство» (1921) - майже 54 млн дол. Також внучка художника збирається продати його віллу в Каннах.

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Джерело зазначає, що даними діями Марина збирається «відпустити минуле». Спадкоємиця неодноразово згадувала, що Пікассо відмовився фінансово допомогти її сім`ї, коли вона була дитиною.