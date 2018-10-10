Папа Франциск порівняв аборти з «найняттям кілера»

За словами понтифіка, не можна вбивати людську істоту, "якою б маленькою вона не була".

Папа Римський Франциск порівняв аборти з використанням послуг найманих вбивць.

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Як повідомляє «Радіо Свобода», відповідну заяву понтифік зробив під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані. Франциск засудив «придушення людського життя в утробі матері в ім’я захисту інших прав».

«Я запитую вас: «Чи правильно забирати людське життя, щоб вирішити проблему? Що ви думаєте? Чи правильно це?» – задав питання глава Католицької церкви.

Отримавши від натовпу негативну відповідь, Папа продовжив: «Чи правильно наймати кілера, щоб вирішити проблему? Ви не можете, це неправильно вбивати людську істоту, якою б маленькою вона не була, щоб вирішити проблему».

Раніше в Аргентині католицький єпископ закликав знайти креативні рішення для боротьби з абортами.