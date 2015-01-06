Болгарія і США почали спільні військові навчання

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомив прес-центр Міністерства оборони Болгарії, вперше військовослужбовці чотирьох країн будуть тренуватися в зимових умовах в рамках багатонаціональної підготовки Black Sea Rotational Forces, навчання триватимуть до 30 січня.

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Всього у спільній підготовці задіяно 140 болгарських військових з Національного військового університету "Васіл Левскі", Служби "Військової поліції" та інших підрозділів, 250 морських піхотинців США, 40 військовослужбовців Сухопутних військ Сербії та 25 представників ЗС Румунії.

Вчення Platinum Lion проводяться згідно з планом спільної підготовки і навчань Болгарії та США в 2015 році, перед ними стоїть завдання - поліпшити оперативну сумісність формувань та їх взаємодію у мультинаціональному середовищі, характерного для сучасних конфліктів.