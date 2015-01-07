Росія через кризу буде запасатися ліками "на чорний день"

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на польське видання Rzeczpospolita, своє рішення він пояснив складною економічною ситуацією в країні.

"Запаси повинні бути. Їх розмір має визначити Міністерство охорони здоров'я", - сказав Медведєв голові міністерства Вероніці Скворцовій.

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За словами прем'єра, в резерві повинно бути стільки ліків, щоб вистачило на півроку. Скворцова спробувала заспокоїти главу російського уряду, розповівши йому, що в різних регіонах Росії вже є запаси, яких вистачить на 4,5 місяця.

В кінці грудня Медведєв доручив своїй помічниці Ользі Голодець контролювати ціни на фармацевтичному ринку. Оскільки рубль протягом минулого року втратив майже половину своєї вартості порівняно з доларом США і євро, вартість ліків в Росії підскочила. Більше половини всіх препаратів, які продають в країні, імпортні.